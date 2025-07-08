«Пора подписать мирное соглашение». Спортдиректор «Шахтёра» Срна — о событиях на Украине

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о работе на Украине в условиях нынешней геополитической ситуации.

«Об Украине уже не говорят так, как раньше. В мире есть похожие события, и происходящее здесь перестало быть в центре внимания. Но ситуация не поменялась. Мы надеемся, что происходящее скоро завершится, потому что это уже слишком для всех. Пора сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение.

Твоя работа – не только быть спортивным директором, генеральным директором или тренером. Ты ещё и отец, брат для многих молодых игроков, приезжающих из Бразилии и других стран.

Для них нынешние события – это нечто далёкое, и им непросто объяснить, что происходит, это невыносимая боль», – сказал Срна в интервью газете Marca.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата Украины «Шахтёр» занял третье место в УПЛ.

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