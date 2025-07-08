Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пора подписать мирное соглашение». Спортдиректор «Шахтёра» Срна — о событиях на Украине

«Пора подписать мирное соглашение». Спортдиректор «Шахтёра» Срна — о событиях на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о работе на Украине в условиях нынешней геополитической ситуации.

«Об Украине уже не говорят так, как раньше. В мире есть похожие события, и происходящее здесь перестало быть в центре внимания. Но ситуация не поменялась. Мы надеемся, что происходящее скоро завершится, потому что это уже слишком для всех. Пора сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение.

Твоя работа – не только быть спортивным директором, генеральным директором или тренером. Ты ещё и отец, брат для многих молодых игроков, приезжающих из Бразилии и других стран.

Для них нынешние события – это нечто далёкое, и им непросто объяснить, что происходит, это невыносимая боль», – сказал Срна в интервью газете Marca.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата Украины «Шахтёр» занял третье место в УПЛ.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Дарио Срна: мы хотим снова построить сильный «Шахтёр», и мы близки к этому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android