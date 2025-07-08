Полузащитник «Зенита» Ерохин допустил, что будет играть за другой российский клуб

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин не исключил, что может продолжить карьеру в другом российском клубе. Действующий контракт 35-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/2026. За сине-бело-голубых Ерохин выступает с 2017 года. В составе «Зенита» он шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

— Ты был готов играть в другой российской команде, если что‑то вдруг?

— Если что вдруг, — заявил Ерохин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».