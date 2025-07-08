Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Доннаруммы ответил, где продолжит карьеру голкипер, на фоне слухов об уходе из клуба

Агент Доннаруммы ответил, где продолжит карьеру голкипер, на фоне слухов об уходе из клуба
Комментарии

Агент Винченцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на информацию о сложностях переговоров о продлении контракта со своим клиентом.

«Мы ведём переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта. Мы уверены, что достигнем соглашения», — приводит слова агенты Доннаруммы инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

Напомним, Доннарумме 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 40 млн. Действующее трудовое соглашение итальянца с клубом истекает 30 июня 2026 года.

Также в составе парижан есть российский вратарь Матвей Сафонов, будущее которого, по слухам, будет зависеть именно от решения вопроса с контрактом Доннаруммы.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

Материалы по теме
Ледяхов: как Сафонов сыграет на клубном ЧМ, если Доннарумма — первый номер «ПСЖ»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android