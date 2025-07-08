Агент Доннаруммы ответил, где продолжит карьеру голкипер, на фоне слухов об уходе из клуба

Агент Винченцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на информацию о сложностях переговоров о продлении контракта со своим клиентом.

«Мы ведём переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта. Мы уверены, что достигнем соглашения», — приводит слова агенты Доннаруммы инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

Напомним, Доннарумме 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 40 млн. Действующее трудовое соглашение итальянца с клубом истекает 30 июня 2026 года.

Также в составе парижан есть российский вратарь Матвей Сафонов, будущее которого, по слухам, будет зависеть именно от решения вопроса с контрактом Доннаруммы.

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