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Пауло Дибала может перейти в «Ливерпуль» — Il Romanista

Пауло Дибала может перейти в «Ливерпуль» — Il Romanista
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Форвард «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает Il Romanista.

По сведениям источника, на 31-летнего аргентинца претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже связывались с агентом игрока, который не выходил на поле с марта 2025 года из-за травмы. Контракт нападающего с «Ромой» рассчитан до июня 2026 года.

Пауло Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне на его счету шесть голов и три результативные передачи в 24 матчах итальянской Серии А. Ранее Дибала выступал за «Ювентус» и «Палермо».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.

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