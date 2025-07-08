«Он не обладает такой техникой, как Клаудиньо». Оливейра — о Жерсоне

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике Жерсоне. Ранее стало известно, что игрок расторг контракт с «Фламенго» и вскоре должен присоединиться к сине-бело-голубым.

— Я сам могу спросить, где Жерсон? (Смеётся). Пока не у нас. Тренерский штаб пока его не видел. Пока игрока нет в расположении клуба — это не наш игрок.

— Вы видели его в чемпионате Бразилии?

— Конечно. Я достаточно много смотрю чемпионат Бразилии. Знаю, что это хороший игрок. Он не обладает такой техникой, как Клаудиньо. Но он более крепкий игрок в единоборствах, в движении. И обладает неплохой скоростью. Может сыграть на любой позиции в центре, — заявил Оливейра в эфире «Матч Премьер».

Бразильский хавбек выступал в составе красно-чёрных с января 2023 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Жерсону со стороны саудовского «Аль-Насра». Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».