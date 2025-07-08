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В «Зените» оценили потенциал новичка команды Романа Веги, сравнив его со Скопинцевым

В «Зените» оценили потенциал новичка команды Романа Веги, сравнив его со Скопинцевым
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о новичке команды Романе Веге. О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.

— Это игрок, которого мы знаем давно. Знаем, что это очень перспективный игрок. Он обладает всеми современными качествами: даёт объём, есть скорость, хорошо работает с мячом. Надеюсь, поможет решить нашу задачу.

— Кого он напоминает? С кем его можно сравнить?
— Стиль игры Скопинцева. Атакующий игрок фланга, — заявил Оливейра в эфире «Матч Премьер».

Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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