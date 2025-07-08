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Экс-защитник «Спартака» Боккетти возглавил молодёжную команду «Аталанты»

Экс-защитник «Спартака» Боккетти возглавил молодёжную команду «Аталанты»
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен на пост тренера молодёжной команды «Аталанты». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Напомним, в феврале «Монца» на своём официальном сайте объявила об отставке Боккетти, который занимал пост главного тренера команды. Под руководством Сальваторе «Монца» провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу.

«Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам прошлого сезона. Чемпионом страны стал «Наполи», второе место занял «Интер». «Монца», а также «Венеция» и «Эмполи» вылетели в Серию B.

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