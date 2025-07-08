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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 8 июля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 8 июля
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Сегодня, 8 июля, состоятся 10 матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 8 июля (время московское):

18:00. КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдавия);
19:00. «Иберия 1999» (Грузия) — «Мальмё» (Швеция);
19:00. «Ноа» (Армения) — «Будучность» (Черногория);
19:30. «Левадия» (Эстония) — РФШ (Латвия);
20:00. «Олимпия» Любляна (Словения) — «Кайрат» (Казахстан);
21:00. «Дрита» (Косово) — «Дифферданж» (Люксембург);
21:00. «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Шкендия» (Северная Македония);
21:00. «Викингур» (Фарерские острова) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
22:00. «Эгнатия» (Албания) — «Брейдаблик» (Исландия);
22:00. «Виртус» (Сан-Марино) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Ответные матчи состоятся 15 и 16 июля.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка отборочного раунда ЛЧ
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