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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 8 июля

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 8 июля
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Сегодня, 8 июля, пройдёт один матч 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 4 июля (время московское):

22:00. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия).

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Все игры турнира официально на территории РФ можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля. В параллельном полуфинале встретятся «Реал» Мадрид и «Пари Сен-Жермен», игра состоится 9 июля.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
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