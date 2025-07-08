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17-летний Камарда перешёл из «Милана» в «Лечче»

17-летний Камарда перешёл из «Милана» в «Лечче»
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17-летний нападающий «Милана» Франческо Камарда перешёл в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Также в соглашении прописана опция обратного выкупа для «россонери», сообщается на официальном сайте «Лечче».

Камарда стал самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся на поле в Серии А (15 лет 260 дней). Всего за основную команду «Милана» Франческо провёл 16 матчей, результативными действиями нападающий пока не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 10 млн. За сборную Италии до 19 лет Камарда провёл 10 матчей, в которых забил шесть мячей.

«Лечче» в сезоне-2025/2026 будет выступать в итальянской Серии А.

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