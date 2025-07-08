«Официальных предложений нет». В «Краснодаре» высказались о будущем Сперцяна

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о будущем полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна.

— Были слухи, что Сперцян близок к переходу в «Лидс». Есть ли преграда этому трансферу?

— Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна. Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождём, — приводит слова Бузникина «Матч ТВ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость армянского футболиста составляет € 25 млн.