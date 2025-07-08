Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интер Майами» уверены, что смогут сохранить 38-летнего Месси — The Athletic

В «Интер Майами» уверены, что смогут сохранить 38-летнего Месси — The Athletic
Комментарии

Руководство американского клуба «Интер Майами» уверено, что сможет продлить контракт с 38-летним нападающим Лионелем Месси, сообщает известный журналист онлайн-издания The Athletic Дэвид Орнштейн. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до конца 2025 года, ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересованы некоторые клубы Саудовской Аравии.

Лионель выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз становился обладателем Кубка страны, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Аналитики назвали возможные варианты продолжения карьеры Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android