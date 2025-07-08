В «Интер Майами» уверены, что смогут сохранить 38-летнего Месси — The Athletic

Руководство американского клуба «Интер Майами» уверено, что сможет продлить контракт с 38-летним нападающим Лионелем Месси, сообщает известный журналист онлайн-издания The Athletic Дэвид Орнштейн. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до конца 2025 года, ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересованы некоторые клубы Саудовской Аравии.

Лионель выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз становился обладателем Кубка страны, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.