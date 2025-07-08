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«Всё должно было закончиться не так». Леау попрощался с Эрнандесом, уходящим из «Милана»

«Всё должно было закончиться не так». Леау попрощался с Эрнандесом, уходящим из «Милана»
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Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау попрощался с защитником Тео Эрнандесом, которого связывают с переходом в «Аль-Хиляль». Ранее главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри подтвердил уход французского футболиста.

«Мой брат, мой соратник во многих битвах, вместе мы пережили много хороших и плохих моментов, но было очень приятно делить с тобой раздевалку и поле. Я желаю тебе удачи на этом новом этапе. Мне будет тебя очень не хватать, потому что за эти годы ты стал для меня важным человеком. Всё должно было закончиться не так, но жизнь состоит из вызовов. Удачи тебе на новом пути, я всегда буду болеть за тебя и за нас!» — написал Леау в своих соцсетях.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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