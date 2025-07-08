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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Игрок «Челси» Кайседо высказался о предстоящем матче 1/2 финала КЧМ-2025 с «Флуминенсе»

Игрок «Челси» Кайседо высказался о предстоящем матче 1/2 финала КЧМ-2025 с «Флуминенсе»
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о предстоящем матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Флуминенсе». Встреча состоится сегодня, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они сильны как в защите, так и в атаке с опытными игроками, такими как Тьяго Силва, а также впереди с [Херманом] Кано и [Джоном] Арьясом. Это очень сильные игроки, которые наносят большой урон впереди. Нам придётся сосредоточиться на этом.

Такие матчи выигрываются больше характером, чем качеством. Мы знаем, что у обеих команд есть качество, но в этих матчах нужно проявить больше характера, чтобы выиграть их.

Победа на турнире? Это будет значить очень много. Нам предстоит провести два сражения, которые будут очень трудными. С «Флуминенсе» мы выйдем с настроем на победу, потому что мы «Челси», и мы хотим победить, и мы должны показать, что хотим продолжать идти вперёд», — приводит слова Кайседо официальный сайт ФИФА.

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