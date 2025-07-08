«Наполи» предложил «Ливерпулю» € 54,5 млн за Нуньеса — Ди Марцио

Итальянский «Наполи» направил официальное предложение о приобретении нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в размере € 54,5 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Напомним, ранее стало известно, что Нуньес согласовал с «Наполи» контракт до 2030 года. Отмечалось при этом, что футболист отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, так как хочет остаться в Европе.

Дарвин Нуньес в прошедшем сезоне АПЛ принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ». Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году за € 75+25 млн.