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Гладилин: Барко и Угальде нельзя продавать, если «Спартак» намерен бороться за чемпионство

Гладилин: Барко и Угальде нельзя продавать, если «Спартак» намерен бороться за чемпионство
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи в СМИ о возможном уходе из московского клуба полузащитника Эсекьеля Барко и форварда Манфреда Угальде. Ранее их связывали с европейскими и латиноамериканскими клубами.

«Хорошо, что у «Спартака» есть предложения по Барко и Угальде, но сейчас их продавать не стоит. Оба футболиста проявили себя в этом сезоне, они ведущие игроки «Спартака» в линии атаки. Если клуб намерен бороться за чемпионство, их ни в коем случае продавать нельзя! Потому что им нереально будет найти замену, уже нет времени», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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