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«Факел» представил два комплекта формы на сезон-2025/2026

«Факел» представил два комплекта формы на сезон-2025/2026
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Воронежский «Факел» в своём телеграм-канале представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2025/2026, который команда проведёт в Первой лиге. Также пресс-служба клуба показала вратарскую форму.

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

«В непростые времена особенно ценится верность. Мы же храним верность тому пламенному духу, который был заложен ещё в стенах КБХА (Конструкторского бюро химавтоматики. — Прим. «Чемпионата»). Именно на этом предприятии создали запустивший в космос Гагарина ракетный двигатель и футбольный клуб, ставший одним из символов Воронежа. В те годы огненный хвост ракеты напомнил создателям заводской футбольной команды горящий факел – так мы получили своё название. Теперь это ракетное пламя – на наших футболках. И мы верим, что этот огонь, ставший метафорой неравнодушия и предельной самоотдачи, выведет нас наверх», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

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