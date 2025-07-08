Бителло: Карпин — великолепный тренер, я понимаю его требования

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о главном тренере команды Валерии Карпине. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» этим летом. Ранее специалист работал с «Ростовом». С 2021 года по настоящее время Валерий Карпин также является главным тренером сборной России по футболу.

«Карпин — великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Важно будет оценить то, что будет с «Динамо» к началу чемпионата. Я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Бителло «РИА Новости Спорт».

Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию «Зенита».