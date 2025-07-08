«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника сборной Японии

Английский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Коты Такаи из клуба «Кавасаки Фронтале». Игрок сборной Японии заключил со «шпорами» контракт, который будет действовать до 2030 года.

20-летний Такаи является воспитанником академии «Кавасаки Фронтале». В апреле 2022 года в возрасте 17 лет Кота дебютировал в составе основной команды. С тех пор защитник принял участие в 81 матче клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола, а в прошлом сезоне помог своей команде выйти в финал Лиги чемпионов АФК. В сентябре 2024 года он дебютировал за сборную Японии и на сегодняшний день сыграл четыре матча за национальную команду.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Такаи в € 2,5 млн.