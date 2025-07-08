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«Спартак» ведёт переговоры по трансферу Самошникова за € 4,5 млн — источник

«Спартак» ведёт переговоры по трансферу Самошникова за € 4,5 млн — источник
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Московский «Спартак» ведёт переговоры по поводу трансфера защитника «Локомотива» Ильи Самошникова. Стороны обсуждают переход, который может обойтись красно-белым в € 4-4,5 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Самошников в минувшем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. За железнодорожников Илья выступает с 2023 года.

Ранее сообщалось, что усиление флангов обороны — одна из приоритетных задач «Спартака» на летнее трансферное окно. В минувшем сезоне красно-белые финишировали на четвёртом месте в РПЛ.

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