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«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»

«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»
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«Локомотив» рассматривает вариант с обменом Ильи Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пруцев есть в шорт-листе «Локомотива» на позицию восьмёрки, «Спартак» просит за игрока € 4 млн. Примерно те же деньги красно-белые готовы предложить за Самошникова.

Ранее об интересе «Спартака» к Самошникову сообщал журналист Иван Карпов, а об интересе «Локо» к Пруцеву информировал «Спорт-экспресс».

Самошников в минувшем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Пруцев сыграл за «Спартак» 30 встреч, забил один гол и отдал четыре голевых паса.

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