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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер «Флуминенсе» Гаушо: многие не верили в нас, и вот мы в полуфинале КЧМ-2025

Тренер «Флуминенсе» Гаушо: многие не верили в нас, и вот мы в полуфинале КЧМ-2025
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Главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо высказался о выходе в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025, в котором бразильская команда сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало игры — 20:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Многие не верили в нас, и вот мы в полуфинале. На данный момент «Флуминенсе» входит в четвёрку лучших команд мира. Я всегда говорю игрокам, что мы не можем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что мы никогда не знаем, когда появится ещё одна такая возможность. Поэтому нам нужно творить историю, и это то, что мы делаем. При всём уважении к «Челси» мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы сделаем всё возможное в психологическом, физическом, техническом, тактическом плане. Мы должны вложить в это всё. Многие думали, что мы не сможем этого сделать, но мы в полуфинале.

Победа в турнире? Мы должны продолжать мечтать, но шаг за шагом. Таков был наш подход с той минуты, как мы сюда приехали. Мы хотим выиграть турнир, но мы знаем, как это будет сложно. «Челси» хочет того же, что и мы: выйти в финал. Мы знаем, насколько они хороши, и мы будем проверять себя против них. После этого мы, возможно, сможем начать думать о трофее», — приводит слова Гаушо официальный сайт ФИФА.

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