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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Игрок «Челси» Кайседо: хочу быть одним из лучших в мире, пока я не на том уровне

Игрок «Челси» Кайседо: хочу быть одним из лучших в мире, пока я не на том уровне
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о своих выступлениях на клубном чемпионате мира — 2025, а также заявил, что хочет быть одним из лучших футболистов мира.

«Я работаю над собой, потому что хочу стать одним из лучших полузащитников в мире. Я усердно работаю каждый день и хочу показывать это каждый день на поле. Я хочу показать свой великолепный футбол. Мне действительно всё равно, что говорят обо мне другие.

Я думаю, что я показываю свою лучшую версию (на клубном чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»). Мне ещё многое предстоит улучшить. Я всегда говорю, что у меня нет ограничений, и я хочу быть одним из лучших игроков в мире. Я пока не на том уровне, но с каждым днём ​​я стараюсь все больше», — приводит слова Кайседо официальный сайт ФИФА.

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