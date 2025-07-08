Григорян обозначил, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионский титул

Российский тренер Александр Григорян полагает, что ЦСКА нужно купить топового нападающего, чтобы вести борьбу за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Григорян отметил, что у армейцев при новом главном тренере Фабио Челестини наблюдается позитивный сдвиг в атаке.

«У ЦСКА наблюдается позитивный сдвиг в позиционной атаке. Матвей Кисляк и Иван Обляков играют двух опорников, и этот вариант выглядит интересно. Они дают дальше опции по всем звеньям. Если ставить задачу выиграть чемпионат, то команде нужен топовый нападающий», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон армейцы завершили на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Краснодар».