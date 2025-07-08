В «Динамо» ответили на вопрос, стали ли конкуренты в РПЛ опасаться клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, стали ли конкуренты по Российской Премьер-Лиге опасаться бело-голубых.

— «Динамо» дерзко ведёт себя на трансферном рынке и в медиа, но при этом сталкивается с противодействием — например, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» выступили против совмещения Валерия Карпина. Есть ощущение, что конкуренты стали вас опасаться?

— Опасаться «Динамо» следует тем, кто ничего не делает, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.