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В «Динамо» ответили на вопрос, стали ли конкуренты в РПЛ опасаться клуб

В «Динамо» ответили на вопрос, стали ли конкуренты в РПЛ опасаться клуб
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, стали ли конкуренты по Российской Премьер-Лиге опасаться бело-голубых.

— «Динамо» дерзко ведёт себя на трансферном рынке и в медиа, но при этом сталкивается с противодействием — например, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» выступили против совмещения Валерия Карпина. Есть ощущение, что конкуренты стали вас опасаться?
— Опасаться «Динамо» следует тем, кто ничего не делает, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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