Бителло сравнил Валерия Карпина и Марцела Личку

Полузащитник московского «Динамо» Бителло сравнил действующего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина с Марцелом Личкой, который возглавлял клуб с 2023 по 2025 год. Напомним, Карпин начал работу в «Динамо» этим летом. Ранее специалист возглавлял «Ростов». С 2021 года по настоящее время Валерий Карпин также является главным тренером сборной России по футболу.

«У каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, — отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия — прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас. Но нам нельзя останавливаться, и тогда всё будет ещё лучше к началу чемпионата», — приводит слова Бителло «РИА Новости Спорт».

Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию «Зенита».