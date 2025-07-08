«Краснодар» — ЦСКА: когда матч за Суперкубок России 2025, где смотреть онлайн

В субботу, 12 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Игра за трофей состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.