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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Adidas представил новый мяч на финальные матчи КЧМ-2025

Adidas представил новый мяч на финальные матчи КЧМ-2025
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Немецкий спортивный бренд adidas представил новый мяч, которым будут сыграны полуфинальные матчи и финал клубного чемпионата мира по футболу — 2025, который проходит в США.

Фото: adidas

«Слава под огнями города. Представляем официальный мяч финальных матчей клубного чемпионата мира 2025 года», — говорится в заявлении в аккаунте adidas в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом полуфинальном матче сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». В другой паре выступят мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен». Финал турнира пройдёт 13 июля. Начало всех трёх матчей запланировано на 22:00 мск.

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