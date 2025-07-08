Adidas представил новый мяч на финальные матчи КЧМ-2025

Немецкий спортивный бренд adidas представил новый мяч, которым будут сыграны полуфинальные матчи и финал клубного чемпионата мира по футболу — 2025, который проходит в США.

Фото: adidas

«Слава под огнями города. Представляем официальный мяч финальных матчей клубного чемпионата мира 2025 года», — говорится в заявлении в аккаунте adidas в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом полуфинальном матче сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». В другой паре выступят мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен». Финал турнира пройдёт 13 июля. Начало всех трёх матчей запланировано на 22:00 мск.