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«Штутгарт» объявил о переходе сербского атакующего полузащитника из «Црвены Звезды»

«Штутгарт» объявил о переходе сербского атакующего полузащитника из «Црвены Звезды»
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Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» объявил о переходе атакующего полузащитника Лазара Йовановича, который ранее выступал за сербскую «Црвену Звезду». Йовановичу 18 лет, он является воспитанником клуба «Войводина». За «Црвену» молодой футболист выступал с 2024 года.

В минувшем сезоне Йованович провёл 25 матчей с учётом всех турниров, включая Юношескую лигу УЕФА, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского хавбека в € 2 млн.

Напомним, «Штутгарт» завершил прошлый сезон на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков. Чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария».

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