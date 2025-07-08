«Штутгарт» объявил о переходе сербского атакующего полузащитника из «Црвены Звезды»

Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» объявил о переходе атакующего полузащитника Лазара Йовановича, который ранее выступал за сербскую «Црвену Звезду». Йовановичу 18 лет, он является воспитанником клуба «Войводина». За «Црвену» молодой футболист выступал с 2024 года.

В минувшем сезоне Йованович провёл 25 матчей с учётом всех турниров, включая Юношескую лигу УЕФА, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского хавбека в € 2 млн.

Напомним, «Штутгарт» завершил прошлый сезон на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков. Чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария».