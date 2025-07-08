Агент Джикии сообщил, что игрок приступил к тренировкам с турецким «Антальяспором»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал, что футболист начал тренироваться вместе с турецким «Антальяспором», а также заявил, что россиянин может покинуть команду, если с неё не снимут запрет на регистрацию игроков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время всё будет нормально. У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России, однако результативными действиями не отметился.