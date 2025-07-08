Челестини рассказал о подготовке ЦСКА к матчу за Суперкубок с «Краснодаром»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о подготовке армейцев к матчу за Суперкубок с «Краснодаром». Встреча пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команда находится в хорошем состоянии, мы провели интересные товарищеские игры. Может быть, ещё немного не хватает физических кондиций. Это мы должны компенсировать желанием, впереди нас ждёт матч за Суперкубок.
Я очень доволен командой, мы работаем вместе всего 10 дней, но многое воплощаем на тренировках, в играх я увидел, как команда играет во всех фазах, на стандартах», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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