Челестини рассказал о подготовке ЦСКА к матчу за Суперкубок с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о подготовке армейцев к матчу за Суперкубок с «Краснодаром». Встреча пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда находится в хорошем состоянии, мы провели интересные товарищеские игры. Может быть, ещё немного не хватает физических кондиций. Это мы должны компенсировать желанием, впереди нас ждёт матч за Суперкубок.

Я очень доволен командой, мы работаем вместе всего 10 дней, но многое воплощаем на тренировках, в играх я увидел, как команда играет во всех фазах, на стандартах», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.