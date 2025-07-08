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Экс-игрок «Реала» Макелеле объяснил, почему Ламин Ямаль не должен получить «Золотой мяч»

Экс-игрок «Реала» Макелеле объяснил, почему Ламин Ямаль не должен получить «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле заявил, что «Золотой мяч» — 2025 должен выиграть вингер парижан Усман Дембеле, а также объяснил, почему 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не должен получить награду в этом сезоне.

— Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?
— Дембеле. Ламину ещё предстоит доказывать свою состоятельность на протяжении более длительного периода времени. Усман начал раньше. Если мы сейчас отдадим его этому маленькому Ламину… (смеётся). Он должен доказать большее. Давайте оставим его в покое, он ребёнок, он талант. Не надо его бить, — приводит слова Макелеле AS.

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