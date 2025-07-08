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Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, что может заставить его разозлиться

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, что может заставить его разозлиться
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что может заставить его разозлиться. Швейцарский специалист подчеркнул, что недоработка со стороны футболистов может вывести его из себя.

— Что вас может разозлить?
— Я люблю свою работу, в футболе я 33 года. Эта страсть и приводит меня на поле. Есть вещи, которые мне могут не понравиться, но футбол заставляет меня двигаться вперёд. Видеть людей, которые не отдают себя на поле, — это меня обескураживает. Я ошибаюсь каждый день, но я отдаю всего себя. Хочу, чтобы игроки, персонал, тренерский штаб отдавались полностью делу. Когда вижу, что человек недорабатывает, я могу перестать быть добрым, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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