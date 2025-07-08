Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, что может заставить его разозлиться

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что может заставить его разозлиться. Швейцарский специалист подчеркнул, что недоработка со стороны футболистов может вывести его из себя.

— Что вас может разозлить?

— Я люблю свою работу, в футболе я 33 года. Эта страсть и приводит меня на поле. Есть вещи, которые мне могут не понравиться, но футбол заставляет меня двигаться вперёд. Видеть людей, которые не отдают себя на поле, — это меня обескураживает. Я ошибаюсь каждый день, но я отдаю всего себя. Хочу, чтобы игроки, персонал, тренерский штаб отдавались полностью делу. Когда вижу, что человек недорабатывает, я могу перестать быть добрым, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.