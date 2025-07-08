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Главный тренер ЦСКА Челестини: Обляков и Кисляк — моя правая рука и воплощение идей

Главный тренер ЦСКА Челестини: Обляков и Кисляк — моя правая рука и воплощение идей
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Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о центральных полузащитниках армейской команды.

«Центральные полузащитники — моя правая рука, сердце команды. Они определяют, как команда играет в атаке и обороне. Такие игроки, как Обляков и Кисляк, — воплощение моих идей и моя правая рука на поле», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

О назначении Челестини ЦСКА объявил 20 июня 2025 года. Специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один год. Прошлый сезон армейцы под руководством Марко Николича завершили на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, также они выиграли Фонбет Кубок России.

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