Игрок ЦСКА Мусаев рассказал о работе с экс-диетологом Роналду Блезой

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о совместной работе с Хосе Блезой, который ранее был диетологом нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Была ли у вас коммуникация с Хосе Блезой, который работал с Криштиану Роналду?

— Он уже внёс мелкие, но влияющие на большой результат детали. Скоро к нему на шею залезу и тоже буду всё спрашивать. Пока оставляю.

— Что за мелкие детали?

— Например, у нас есть игроки, которые быстро устают. Он добавляет какие-то витамины, даёт таблеточки, которые помогают поддерживать тонус. Может, у нас были какие-то «грязные» продукты, но их исключил. Я на них не смотрел, но теперь ещё большая радость, когда их совсем нет, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.