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Челестини: травма Вильягры произошла очень не вовремя — только начал приобщаться к ЦСКА

Челестини: травма Вильягры произошла очень не вовремя — только начал приобщаться к ЦСКА
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Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о травме Родриго Вильягры в летнее межсезонье. Он получил повреждение в одном из товарищеских матчей.

«Травма Вильягры произошла очень не вовремя, потому что он давно не играет. Сейчас потихоньку начинает приобщаться к команде, сыграл два товарищеских матча. Ему надо было продолжать, но он травмировался. Мухину тоже нужны игровые минуты, он не может находиться без игровой практики», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошедшем сезоне Вильягра не сыграл ни одного матча за ЦСКА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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