Главный тренер ЦСКА Челестини назвал сильные качества новичка команды Алвеса

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал сильные качества полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, который ранее прошёл медосвидетельствование перед переходом в российский клуб.

«Нам недостаёт игроков высокого качества ближе к атаке, чтобы завершать эпизоды. Поэтому нам нужны такие игроки, как Матеус Алвес. Он может в одиночку раскачать оборону соперника, обострить, пройти. Когда ты хочешь контролировать ход матча, нужен такой игрок, как Матеус, который обладает всеми нужными качествами», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего на счету 20-летнего атакующего полузащитника 15 матчей в составе основной команды, в которых он отметился двумя результативными передачами.