Главный тренер ЦСКА Челестини: Мухину нужна практика. Возможно, он уйдёт в аренду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини допустил, что полузащитник армейцев Максим Мухин уйдёт в аренду в это трансферное окно. В прошедшем сезоне 23-летний футболист, перенёсший травму крестообразных связок колена, провёл только один матч за ЦСКА, не записав на свой счёт результативных действий.

«Что касается усилений, травмирован Вильягра, Мухину нужна практика, возможно, он уйдёт в аренду. В полузащите остаётся не так много игроков. А именно здесь нам необходим хороший подбор игроков и укрепление. Но не будем забывать и об атакующей линии», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.