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ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2025/2026

ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2025/2026
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Московский ЦСКА в социальных сетях презентовал новую гостевую форму на сезон-2025/2026.

Фото: ПФК ЦСКА

«Дизайн гостевого комплекта вдохновлён памятным 2005-м, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА. Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры на футболке напоминают текстуру главного трофея в истории клуба.

В форме ПФК ЦСКА использован передовой материал жаккард – его специальное плетение делает форму лёгкой, прочной и износостойкой. Комплект имеет технологию отведения влаги, благодаря которой влага равномерно распределяется по всей поверхности ткани формы, что способствует её быстрому испарению.

Именно в этом комплекте ПФК ЦСКА 12 июля сыграет против «Краснодара» в матче за Суперкубок России!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

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