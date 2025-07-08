Игрок ЦСКА Мусаев: если разбудить Челестини, он очень недобрый

Нападающий ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о новом главном тренере армейцев Фабио Челестини.

«Челестини добрый, но если его разбудить, то очень недобрый. Конечно, он делал нам замечания. У него очень хороший баланс. Первую неделю были вопросы, но уже сейчас я понимаю, что должен делать. Все командные движения также понятны. Мы адаптировались. Дисциплина у нас была хорошая и до Фабио. Стилистика игры немного меняется, всё меняется», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

О назначении Челестини ЦСКА объявил 20 июня 2025 года. Специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один год. Прошлый сезон армейцы под руководством Марко Николича завершили на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, также они выиграли Фонбет Кубок России.