Мусаев: общался с Садулаевым о возможном переходе в ЦСКА, был бы рад его видеть в команде

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев отреагировал на новости о возможном переходе в команду Лечи Садулаева из «Ахмата».

«Лечи усилил бы любую команду. Я бы тоже был рад видеть его в нашей команде. Общаюсь с ним, насчёт возможного перехода в ЦСКА тоже общались. Это хороший парень и футболист… Даже суперфутболист», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.