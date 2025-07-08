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Нападающий ЦСКА Мусаев высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в Суперкубке России

Нападающий ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Игра за трофей состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 12 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

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«Любой игрок играет ради трофея. Участвовать в этом — большая привилегия. Постараюсь подготовиться и получить удовольствие от матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.