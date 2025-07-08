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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тьяго Силва рассказал, что шпионил за «Челси» в преддверии матча КЧМ-2025

Тьяго Силва рассказал, что шпионил за «Челси» в преддверии матча КЧМ-2025
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Центральный защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва, который ранее играл за «Челси», признался, что шпионил за «синими» в преддверии матча 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я пытаюсь помочь тренерскому штабу с мелкими деталями, которые останутся между нами. Не так давно я был в Лондоне, навещал своих детей и ходил на несколько тренировок («Челси». — Прим. «Чемпионата»), знаете ли. Я знаю многих игроков и общаюсь с ними почти каждую неделю. Некоторые из них мне очень близки. Я рад, что мы сыграем этот матч. Это будет особенный день для меня, но он станет ещё более особенным, если нам удастся пройти дальше», — приводит слова Силвы британское онлайн-издание Daily Mail.

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