Тьяго Силва рассказал, что шпионил за «Челси» в преддверии матча КЧМ-2025

Центральный защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва, который ранее играл за «Челси», признался, что шпионил за «синими» в преддверии матча 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

«Я пытаюсь помочь тренерскому штабу с мелкими деталями, которые останутся между нами. Не так давно я был в Лондоне, навещал своих детей и ходил на несколько тренировок («Челси». — Прим. «Чемпионата»), знаете ли. Я знаю многих игроков и общаюсь с ними почти каждую неделю. Некоторые из них мне очень близки. Я рад, что мы сыграем этот матч. Это будет особенный день для меня, но он станет ещё более особенным, если нам удастся пройти дальше», — приводит слова Силвы британское онлайн-издание Daily Mail.