Клод Макелеле — о «Реале»: Хаби Алонсо нужно время, год или два

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба.

— Сможет ли «Реал» стать чемпионом с Хаби Алонсо?

— У них новый тренер, который также является моим другом. Он привнесёт новые качества, но это будет нелегко. Мадрид всегда будет Мадридом. Постепенно. Хаби нужно время. Год или два. Ему нужно дать возможность поработать. У него впечатляющий состав, — приводит слова Макелеле AS.

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. В «Королевский клуб» экс-полузащитник сборной Испании перебрался из леверкузенского «Байера», в котором работал с октября 2022 по май 2025 года. С «Байером» Алонсо стал чемпионом и обладателем Кубка Германии — 2023/2024, а также завоевал Суперкубок Германии — 2024/2025.