Тренер «Флуминенсе» оценил вклад Тьяго Силвы в выход клуба в 1/2 финала КЧМ-2025

Главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо высказался о вкладе 40-летнего защитника Тьяго Силвы в достижение полуфинальной стадии клубного чемпионата мира — 2025.

— Тьяго Силва — любимец болельщиков трёх из четырёх полуфиналистов клубного чемпионата мира. Насколько важен был его опыт для вашего исторического успеха?

— Очень важен. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира и долгое время играл в крупнейших клубах Европы. Он очень важен для нас. У него богатый опыт — это как тренер на поле. Он руководит своими товарищами по команде в тактическом плане и может многое подсказать, когда речь идёт о наших сложных соперниках, ведь он уже играл с ними раньше. С тем, как он играет, даже несмотря на то, что ему уже 40 лет, он всё ещё может поехать на чемпионат мира в 2026 году, — приводит слова Гаушо официальный сайт ФИФА.

Напомним, в первом полуфинальном матче сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». В другой паре выступят мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен». Финал турнира пройдёт 13 июля. Начало всех трёх матчей запланировано на 22:00 мск.