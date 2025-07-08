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Игрок «Краснодара» Петров рассказал о требованиях и особенностях работы Мурада Мусаева

Игрок «Краснодара» Петров рассказал о требованиях и особенностях работы Мурада Мусаева
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал о требованиях и особенностях работы главного тренера команды Мурада Мусаева. Напомним, «Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

«Если ты дал слабину, то всё, тебя прибили. Мурад Олегович настраивал и постоянно об этом говорил, что если мы не будем работать по максимуму, то ничего не получится», — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.

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