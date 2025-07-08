«Ахмат» объявил об уходе Дивановича

Футбольный клуб «Ахмат» на своём официальном объявил об уходе Заима Дивановича из клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Игрок выступал за клуб последние полтора года.

«Заим Диванович покидает «Ахмат». Полузащитник и футбольный клуб расторгли трудовое соглашение по согласию сторон. Диванович перешел в «Ахмат» зимой 2023 года, сыграв за это время в официальных турнирах 29 матчей.

Мы благодарим Заима за совместную работу и желаем удачи!» — написала пресс-служба «Ахмата».

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».