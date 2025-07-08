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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Гаушо: послание «Флуминенсе» — это то, что люди должны уважать бразильский футбол

Гаушо: послание «Флуминенсе» — это то, что люди должны уважать бразильский футбол
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Главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо поделился мыслями о выступлениях своей команды на клубном чемпионате мира — 2025. Бразильский клуб дошёл до 1/2 финала, где сыграет с «Челси». Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

— Какое послание миру несут выступления «Флуминенсе» на этом турнире?
— Деньги помогают собрать отличный состав и дают больше шансов выиграть турнир, но самое главное — это отношение к делу на поле, самоотдача игроков и диалог между тренером и игроками. Но я думаю, что главное послание «Флуминенсе» — это то, что люди должны уважать бразильский футбол. Я думаю, что «Флуминенсе», наряду с «Ботафого», «Фламенго» и «Палмейрасом», показал на этом клубном чемпионате мира такие результаты, которые вернули бразильский футбол на карту мира, — приводит слова Гаушо официальный сайт ФИФА.

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