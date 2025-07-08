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«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Максимовым

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Максимовым
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Московское «Торпедо» объявило об уходе нападающего Максима Максимова. Клуб и игрок достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон.

«Максим, спасибо за сезон и вклад, внесённый в возвращение «Торпедо» в РПЛ.
Желаем удачи в новом клубе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Максимов выступал за автозаводцев в 2019 году, а также с июня 2024 года по май 2025 года. Всего форвард провёл за чёрно-белых 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Ранее 29-летний нападающий также выступал за «Факел», латвийский РФШ, македонский «Вардар», а также литовские «Атлантас» и «Тракай».

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