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«Ахмат» объявил о возвращении Конате

«Ахмат» объявил о возвращении Конате
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Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила о возвращении нападающего Мохамеда Конате, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба. Ранее форвард выступал за «Ахмат», проведя в команде из Грозного три года — с 2021 по 2024-й.

«Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб! Мохамед Конате — снова в Грозном! Поиграв год в «Эр-Рияде», форвард вернулся в «Ахмат», подписав контракт на три года. В предыдущие годы Конате хватило 90 матчей, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории грозненской команды. В официальных играх нападающий забил 34 гола. Руководство, болельщики, партнёры, персонал сердечно приветствуют Мохамеда. Добро пожаловать домой! Желаем тебе хороших игр, много голов и, главное, побед с ставшим для тебя родным клубом!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заслужил право выступать в высшем дивизионе благодаря победе над «Уралом» (3:2) в стыковых матчах. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля и завершится 17 мая. Действующий чемпион страны — «Краснодар».

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